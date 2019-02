De Zwitserse acteur Bruno Ganz is vrijdagnacht op 77-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Zürich. De acteur werd vooral bekend door zijn rol als Adolf Hitler in de film Der Untergang.

Het management van de acteur bevestigde zijn overlijden zaterdag aan meerdere Duitstalige kranten. De Zwitser zou al enige tijd hebben geleden aan darmkanker.

De laatste rol die Ganz speelde was het personage Verge in de Lars von Trier-film The House That Jack Built uit 2018.

Ganz, die een Zwitserse vader en een Italiaanse moeder had, kwam al jong in aanraking met acteren. Hij groeide uiteindelijk uit tot een van de bekendste Duitstalige acteurs. Hij was het bekendst door zijn vertolking van Hitler, maar was ook te zien als engel in Wings of Desire, opa in Heidi and Vitus en ober in de film Bread and Tulips.

De Zwitser speelde daarnaast rollen in Engelstalige films als The Reader, The Counselor en Unknown Identity.

Acteur ontving prestigieuze theaterprijs

Ganz was daarnaast een veelgevraagd toneelacteur en te zien in stukken als Faust en Oedipus. In 1996 ontving hij de Iffland-Ring, een van de meest prestigieuze theaterprijzen voor Duitstalige acteurs. Deze prijs mag een acteur net zolang in zijn bezit hebben als hij wil, om hem daarna door te geven aan een andere toneelacteur.

Ganz was erg gesteld op zijn privacy, al was het wel algemeen bekend dat hij gescheiden is en een zoon heeft. De acteur zou de laatste jaren van zijn leven een relatie hebben gehad met fotografe Ruth Walz.