De Academy of Motion Picture Arts and Sciences komt terug op een beslissing om vier Oscars uit te reiken tijdens de reclameblokken. De prijzen voor camerawerk, montage, make-up en korte film zouden niet in de tv-uitzending komen en dat kwam de Academy op veel kritiek te staan.

Vrijdag kondigde de organisatie van de Oscars aan dat alle categorieën gewoon tijdens de live tv-uitzending worden uitgereikt, net als alle andere jaren.

"We hebben de kritiek van onze leden over de uitreiking van de vier awards gehoord. Alle Oscars zullen zonder montage en in ons bekende format worden uitgezonden", schrijft de Academy vrijdag in een verklaring.

Maandag kondigde de Academy nog aan dat de uitzending van de Oscars anders zou worden. Om de uitzending van de Oscars korter en toegankelijker te maken, zouden de prijzen voor camerawerk, montage, make-up en korte film niet in de tv-uitzending komen.

Tientallen grote namen in Hollywood stuurden daarop een open brief naar de Academy of Motion Picture Arts and Sciences, waarin ze opriepen de beslissing terug te draaien.

'Academy zou kunstvorm en de mensen daarachter moeten eren'

In de brief wordt gesteld dat de Academy van zijn koers is afgedreven door het streven entertainment te verzorgen in plaats van de "kunstvorm en de mensen daarachter te eren".

"Om deze essentiële filmische ambachten te degraderen naar een lagere status, is een belediging voor ieder van ons die zijn of haar leven aan dit vak heeft gewijd", valt er verder te lezen. De brief wordt afgesloten met een cynisch commentaar van acteur en regisseur Seth Rogen.

Oscar-winnaars kwaad over plan om Oscars in reclame uit te reiken

Verschillende Oscar-winnaars hadden al hun ongenoegen geuit over het besluit van de Academy. Oscar-winnaar William Friedkin (The French Connection, The Exorcist) en de Mexicaanse regisseur Guillermo del Toro, die vorig jaar werd bekroond voor The Shape of Water, benadrukten hoe camerawerk en montage onlosmakelijk met de filmwereld zijn verbonden.

Ook zijn landgenoot Alfonso Cuarón, die dit jaar met Roma een van de grote kanshebbers is, stak zijn kritiek niet onder stoelen of banken. Van de tien Oscar-nominaties kreeg hij er vier zelf, waaronder een voor zijn camerawerk. "Er zijn meesterwerken geweest zonder geluid, zonder kleur, zonder verhaal, zonder acteurs en zonder muziek", zei de cineast. "Maar geen enkele film heeft ooit bestaan zonder camerawerk en montage."

Academy wil Oscar-uitreiking aantrekkelijker maken

Na de historisch lage kijkcijfers van vorig jaar heeft de Academy inmiddels verschillende pogingen gedaan om de Oscar-uitreiking aantrekkelijker te maken.

Zo kwamen er initiatieven om een prijs voor de beste populaire film in te voeren of om het aantal muziekoptredens terug te schroeven. Vanwege kritiek werden die beslissingen weer teruggedraaid.