Katja Herbers speelt de hoofdrol in de Amerikaanse serie Evil, waarvan eerst een proefaflevering voor de Amerikaanse zender CBS zal worden gemaakt.

Evil wordt ontwikkeld door de makers van de serie The Good Fight en is volgens The Hollywood Reporter een dramaserie met bovennatuurlijke elementen.

Herbers speelt de rol van Kristen Benoist, een sceptische forensisch psycholoog die werkt voor de katholieke kerk. In haar functie onderzoekt ze mysterieuze incidenten om erachter te komen of er een wetenschappelijke of bovennatuurlijke verklaring voor is.

Andere rollen, waarvoor nog acteurs gecast moeten worden, zijn die van een beginnende priester en een ambtenaar. Het trio onderzoekt samen mogelijke heilige wonderen, mensen die bezeten zijn door demonen en andere bovennatuurlijke incidenten.

Herbers timmert al tijdje aan de weg in Amerika

Herbers, die onder andere in de films Mannenharten, Weg van Jou en de series Divorce en Beatrix, Oranje onder vuur speelde, timmert al een tijdje aan de weg in Amerika.

De Nederlandse actrice speelde de afgelopen jaren in de Amerikaanse series The Americans, Manhattan, The Leftovers, Manhunt: Unabomber en Westworld.