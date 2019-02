In navolging van zijn bioscoophits Verliefd op Ibiza en Toscaanse bruiloft brengt Johan Nijenhuis donderdag een nieuwe zonnige romantische film uit. Verliefd op Cuba wordt door de Nederlandse pers met weinig enthousiasme onthaald. Een overzicht van de recensies.

De Telegraaf - 2,5 ster

"Met het hagelschot aan romcom-lijntjes haakt Nijenhuis weer in op zijn grootste kassuccessen Verliefd op Ibiza en Toscaanse bruiloft. Zo'n vaste formule hoeft geen probleem te zijn, de ongeïnspireerde invulling met half geslaagde grapjes is dat wel."

"Nijenhuis liet met zijn vorige film Gek van geluk juist zien dat er ook binnen een geijkt patroon altijd nog ruimte is voor geestige en charmante momenten. Wat dat betreft voelt Verliefd op Cuba als een stapje terug."

Het Parool

"Deze spin-off van Verliefd op Ibiza is een kruising tussen romcom en rioolhumor. Ergens wil Nijenhuis best ontroeren, maar aan de andere kant wil hij ook héél graag vieze grapjes maken die elke vorm van drama in de weg staan."

"Zo gaat Machteld lunchen met twee vrouwen die op Cuba zijn vanwege de goedkope plastische chirurgie. Als ze haar crackertje besmeert met een lokaal goedje uit een grote pot, weet de kijker al dat ze op het punt staat om vers weggezogen menselijk vet in haar mond te duwen. Lachen."

De Volkskrant - 2 sterren

"De mannen dragen parels in hun piemels en voor de juiste dosis muzikale romantiek staan Buena Vista Social Club-achtige muzikanten lachend langs de weg op een lift te wachten. Infrastructuur en sanitaire voorzieningen zijn niet optimaal. Maar ach, wat doet het ertoe, met zoveel seks, liefde en geluk."

"In die bonte, we-denken-allemaal-maar-aan-één-dingversie van Cuba speelt de nieuwe romcom van Johan Nijenhuis (Toscaanse bruiloft, Verliefd op Ibiza, Gek van geluk) zich af. De cultuurclichés worden gekoppeld aan een al net zo voorspelbaar plot."

NRC - 2 sterren

"Alle vooroordelen over Cuba en Cubanen worden bekrachtigd: het scenario is een opeenstapeling clichés en stereotypen, met opzwepende salsamuziek, rijkelijk vloeiende rum, uitmuntende sigaren, flirtende machomannen, gammele oldtimers en goedkope plastische chirurgie. De bewoners zijn weliswaar arm, maar zij genieten met volle teugen van het leven."

"Daar kan de inflexibele Loes een voorbeeld aan nemen: geniet toch eens net zoals die ongedwongen Cubanen! Het is neerbuigend en tenenkrommend. De Nederlanders komen er echter niet beter van af. Ze zijn materialistisch, dingen altijd af, voelen zich superieur en zijn emotioneel kil of juist op het hysterische af. Giet er een beetje rum in en alle remmen gaan los, met amoureuze chaos als resultaat. Onhandig zijn ze ook, ze vallen constant van daken of balkons."

