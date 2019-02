Tientallen grote namen in Hollywood hebben een open brief naar de Academy of Motion Picture Arts & Sciences gestuurd waarin ze oproepen een beslissing van afgelopen maandag terug te draaien. Vier Oscars zouden tijdens de reclameblokken worden uitgereikt.

Om de uitzending van de Oscars korter en toegankelijker te maken, zouden de prijzen voor camerawerk, montage, make-up en korte film niet in de tv-uitzending komen. In een artikel van Variety is de volledige brief te lezen.

Onder anderen de met Oscars bekroonde regisseurs Martin Scorsese, Ang Lee, Quentin Tarantino, Spike Lee en Damien Chazelle hebben de brief ondertekend. Guillermo del Toro - die vorig jaar met The Shape of Water won, en de grootste kanshebber van 2019 Alfonso Cuarón (Roma) lieten hun ongenoegen eerder op Twitter blijken. Hun namen staan echter niet onderaan de brief.

In een lange lijst van cameralieden zijn namen als Emmanuel Lubezki (drie Oscars) en Roger Deakins (veertien nominaties, één winst) te vinden. Ook Nederlanders Hoyte van Hoytema (Dunkirk) en Kees van Oostrum hebben getekend.

In de brief wordt gesteld dat de Academy van zijn koers is afgedreven, door te streven naar entertainment brengen in plaats van de "kunstvorm en de mensen daarachter te eren".

"Om deze essentiële filmische ambachten te degraderen naar een lagere status, is een belediging voor ieder van ons die zijn of haar leven aan dit vak heeft gewijd", valt er verder te lezen. De brief wordt afgesloten met een cynisch commentaar van acteur en regisseur Seth Rogen.