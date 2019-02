De nieuwe Breaking Bad-film zal een vervolg op de populaire serie zijn en volledig draaien om Jesse Pinkman, die wederom gespeeld zal worden door acteur Aaron Paul.

De film zal eerst uitgezonden worden op Netflix en daarna te zien zijn op de Amerikaanse betaalzender AMC, waar de oorspronkelijke serie van 2008 tot en met 2013 op uitgezonden werd, aldus bronnen tegenover The Hollywood Reporter.

Eerder werd al bekend dat de film geschreven zal worden door Vince Gilligan, de maker van de serie. Bronnen weten nu te melden dat Gilligan de film tevens zal regisseren. De film zou gaan draaien om de ontsnapping van een ontvoerde man, het hoofdpersonage Pinkman.

Breaking Bad was in Nederland te zien op de VPRO en Netflix. De serie gaat over scheikundeleraar Walter White (Bryan Cranston) die te horen krijgt dat hij terminale kanker heeft. Het personage stort zich samen met zijn oud-leerling Pinkman op de productie van de drug crystal meth.

Daarna volgde de prequelserie Better Call Saul, over de louche advocaat Saul Goodman, die te zien is via Netflix. Het vijfde seizoen daarvan is inmiddels aangekondigd en zal in 2019 te zien zijn.