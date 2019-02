Olivia Munn is door The Predator-regisseur Shane Black benaderd om over de geschrapte scène die de actrice met een zedendelinquent speelde te praten.

"Ik moet nu de volgende stap zetten", zegt de Amerikaanse tijdens een persmoment voor de nieuwe serie The Rook. "Maar er is veel gebeurd en ik moet nog het een en ander verwerken."

De 38-jarige Munn werd er na de opnames van de actiefilm op gewezen dat ze een scène had gespeeld met Steven Wilder Striegel. De acteur heeft ooit geprobeerd een veertienjarig meisje te overtuigen geslachtsgemeenschap met hem te hebben.

Het verzoek van Munn om de betreffende scène te schrappen werd direct ingewilligd, maar de actrice was daar aanvankelijk niet gerust op. Door de steun die ze op sociale media en van de pers ontving, voelde ze zich gesterkt om het voorval toch te bespreken. "Ook al zou Hollywood me daarna uitgekotst hebben, ik zou altijd weten dat ik het juiste had gedaan."

Black heeft al eerder excuses aan Munn aangeboden, onder meer door een artikel in de Los Angeles Times en via het persbureau AP. Of en wanneer de ontmoeting tussen Munn en Black plaatsvindt, is niet duidelijk.