Regisseur Spike Lee, die onlangs een Oscarnominatie kreeg voor BlackKklansman, gaat een film over Vietnamveteranen maken. Inmiddels is Black Panther-hoofdrolspeler Chadwick Boseman bevestigd als een van de castleden.

Volgens Variety gaat het drama, dat Da 5 Bloods moet gaan heten, over oorlogsveteranen die terugkeren naar de jungle waar ze hun onschuld hebben verloren. Welke rol Boseman voor zijn rekening neemt, is nog niet bekend.

Delroy Lindo en Jean Reno zouden daarnaast in gesprek zijn om mee te spelen. Lindo was al vaker te zien in films van Lee, waaronder Malcolm X. Netflix wordt genoemd als beoogd distributeur voor Da 5 Bloods, maar ook daar is nog geen uitsluitsel over.

Lee bracht vorig jaar de zwartkomische politiethriller BlackKklansman uit, over een donkere agent die meewerkt aan een infiltratie bij de Ku Klux Klan. De film kreeg de juryprijs op het Filmfestival van Cannes en zes Oscarnominaties, waaronder die voor Beste Film en Beste Regie.

Dergelijke nominaties kreeg Lee voor het eerst in zijn carrière. Wel ontving hij in 2016 een Oscar voor zijn oeuvre en kreeg hij in 1990 een nominatie voor het scenario van Do the Right Thing.