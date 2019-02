De Mexicaanse Yalitza Aparicio, die later deze maand kans maakt op de Oscar voor de beste actrice, wilde eigenlijk helemaal geen carrière als filmster.

De 25-jarige Aparicio stond op het punt lerares te worden toen haar zus haar aanspoorde auditie te doen voor Alfonso Cuaróns film Roma, over een Mexicaans gezin uit de middenklasse en hun dienstmeisje Cleo.

Uiteindelijk werd Aparicio uit meer dan drieduizend vrouwen gekozen om de rol van Cleo te vertolken. "Het is fantastisch", zegt de actrice over haar ervaringen tegen The Hollywood Reporter.

"Ik ben altijd heel verlegen geweest en het is nog steeds een wonder hoe ik daar overheen gekomen ben. Ik krijg fantastische berichten van mensen en ik word gezien als een inspiratie; ze hebben het idee dat het mogelijk is om ooit in een film te spelen of op de cover van een blad te staan, ongeacht hun uiterlijk."

Zelf kreeg Aparicio, die van inheemse afkomst is, tijdens haar jeugd in Mexico regelmatig te maken met racisme. "Ik werd gediscrimineerd vanwege mijn huidskleur. Toen ik jong was, werd ik bijvoorbeeld niet geaccepteerd in sommige groepen. Verder is mijn moeder huishoudster en keken sommigen neer op haar werk. Dat was zwaar."