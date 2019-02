Harry Potter-acteur Tom Felton is op 23 en 24 maart te gast bij Heroes Dutch Comic Con in de Jaarbeurs in Utrecht. De Britse acteur is vooral bekend door zijn rol van Draco Malfidus.

De 31-jarige Brit speelde in alle acht Harry Potter-films. Na het einde van die reeks was hij onder meer te zien in Rise Of The Planet Of The Apes en televisieseries Full Circle en The Flash.

De voorjaarseditie van de Heroes Dutch Comic Con, een evenement voor fans van strips, fantasy en games, vindt plaats op 23 en 24 maart. Eerder werd al bekend dat Once Upon a Time-actrice Jennifer Morrison en Charmed-actrice Shannen Doherty naar Utrecht afreizen voor het evenement.

Felton zal op beide dagen van het evenement aanwezig zijn om fans te ontmoeten en handtekeningen uit te delen.