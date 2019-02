Leonardo DiCaprio gaat meewerken aan een serie voor Hulu. De acteur ontwikkelt samen met Martin Scorsese een serie die is gebaseerd op The devil in the white city van Erik Larson. DiCaprio heeft de rechten al in 2009 gekocht.

Devil in the white city is het waargebeurde verhaal over een architect (Daniel Burham) en een moordlustige dokter (H.H. Holmes), die elkaar in 1893 tegenkomen op een wereldtentoonstelling in Chicago. Uit die ontmoeting kwam de eerste seriemoordenaar ter wereld voort.

Aanvankelijk wilde de Oscarwinnaar zelf de rol van seriemoordenaar Holmes spelen, maar daar lijkt DiCaprio van af te zien, schrijft IGN. Wie er in beeld zijn voor de hoofdrollen in de serie, is nog niet bekend.

De Amerikaanse acteur en Scorsese werkten eerder samen aan films als Gangs of New York, The Aviator, The Departed, Shutter Island en The Wolf of Wall Street.