De start van de opnames van de film Red Sonja zijn door filmmaatschappij Millennium Films uitgesteld na controverse rond Bryan Singer. De regisseur is door verschillende mannen beschuldigd van seksueel misbruik.

Eerder zei Millennium Films-baas Avi Lerner nog dat hij alle vertrouwen had in Singer en dat hij wist dat de beschuldigingen niet gegrond waren.

Later kwam Lerner daarop terug en zei hij dat zijn verklaring was opgeschreven door een pr-medewerker. De opnames van de film zouden deze lente starten in Bulgarije. Singer is niet officieel van het project gehaald, schrijft The Hollywood Reporter, maar tijdens het filmfestival in Berlijn van begin februari is er geen reclame voor gemaakt.

Tijdschrift The Atlantic publiceerde in januari een exposé waarin Singer door verschillende mannen wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Het is niet de eerste keer dat dergelijke verhalen over de regisseur de ronde doen.