Na een romantisch diner nog een film kijken met je geliefde op Valentijnsdag? NU.nl heeft vast een selectie gemaakt van alles wat je kunt zien in de bioscoop, op televisie en op Netflix.

In de bioscoop:

Verliefd op Cuba

Loes (Susan Visser) is na haar echtscheiding het vertrouwen in de liefde verloren. Wanneer haar dochter (Abbey Hoes) besluit te trouwen met een Cubaan, vliegt Loes direct naar Cuba om aan te tonen dat haar toekomstige schoonzoon alleen uit is op een verblijfsvergunning.

Time Freak

De talentvolle natuurkundestudent Stillman (Asa Butterfield) heeft het helemaal voor elkaar, tot de dag dat hij plotseling wordt gedumpt door zijn vriendin Debby (Sophie Turner). Hij bouwt een tijdmachine om een tweede kans op de liefde te krijgen.

Un Amour Impossible

Rachel (Virginie Efira) is in het Frankrijk van de jaren vijftig werkzaam als typist wanneer ze Philippe (Niels Schneider) ontmoet, een intellectuele man van goede komaf. Ze worden verliefd en krijgen een dochter. Philippe weigert onder druk van zijn familie beneden zijn stand te trouwen, waardoor Rachel hun dochter alleen moet opvoeden. Wanneer Philippe na meer dan tien jaar eindelijk zijn dochter erkent, heeft dat ingrijpende gevolgen.

If Beale Street Could Talk

Na een jarenlange vriendschap durven Clementine 'Tish' Rivers (Kiki Layne) en Alonzo 'Fonny' Hunt (Stephan James) op negentien- en twintigjarige leeftijd toe te geven aan hun liefde voor elkaar. Alles loopt goed, totdat 'Fonny' valselijk wordt beschuldigd en in de gevangenis belandt. Tish ontdekt dat ze zwanger is en doet er alles aan de onschuld van 'Fonny' te bewijzen.

What Men Want

Ali David (Taraji P. Henson) is een succesvolle sportagent die moet concurreren met haar mannelijke collega's. Wanneer ze gepasseerd wordt bij een welverdiende promotie, vraagt ze zich af wat ze moet doen om te slagen in deze mannenwereld. Dat ze opeens de gedachten van mannen kan horen, komt dan heel goed uit. Hierdoor zet ze wel de relatie met haar nieuwe vriend op het spel.

Op televisie:

Valentine's Day, 20.30 - 23.00 uur, Net5

In de film Valentine's Day worstelen alle personages (Bradley Cooper, Anne Hathaway, Jessica Alba, Jessica Biel en Julia Roberts) met wat de meest romantische dag van het jaar zou moeten zijn.

50 First Dates, 23.00 - 0.55 uur, Net5

Henry (Adam Sandler) is een typische vrouwenverslinder en wordt niet snel verliefd. Als het dan toch gebeurt, blijkt ze te lijden aan geheugenverlies. In Lucy's (Drew Barrymore) ogen ontmoet ze Henry steeds voor het eerst, dus moet hij haar iedere dag opnieuw veroveren.

Deze romantische films kun je kijken op Netflix:

Our Souls at Night (2017)

Addie Moore (Jane Fonda) klopt onverwacht aan bij haar buurman Louis Waters (Robert Redford). Haar echtgenoot is, evenals de vrouw van Louis, jaren geleden overleden en ondanks dat ze al decennialang buren zijn, hebben ze zelden contact gehad. Hun kinderen wonen ver weg en Addie en Louis zijn alleen achtergebleven in hun te grote huizen. Addie probeert een band op te bouwen in een poging om samen nog wat van de rest van hun leven te maken.

To All the Boys I've Loved Before (2018)

Lara Jean Covey (Lana Condor) schrijft brieven aan alle jongens waar ze verliefd op is. De brieven zijn alleen bedoeld voor haar en nooit bedoeld om gelezen te worden door iemand anders. Tot de dag dat al haar liefdesbrieven zijn verstuurd naar de jongens die ze leuk vond. Haar leven verandert al snel in een chaos als ze met al die jongens een confrontatie moet aangaan.

The Age of Adaline (2015)

Adaline (Blake Lively) is rond de eeuwwisseling geboren. Na een mysterieus ongeval in de jaren dertig blijft ze voor eeuwig jong. Na jaren van eenzaamheid ontmoet ze eindelijk een man (Michiel Huisman) voor wie het misschien de moeite waard is om haar onsterfelijkheid op te geven.