De Netflix-productie Roma is zondagavond in Londen uitgeroepen tot beste film tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking door de Britse Film- en Televisieacademie (Bafta). Het kostuumdrama The Favourite is de grote winnaar van de avond met zeven prijzen.

Zo kreeg Rachel Weisz de award voor de beste vrouwelijke bijrol. Ook waren er awards voor Beste Productieontwerp, Beste Originele Scenario, Beste grime en haar en Beste Kostuumontwerp. De film won ook de prijs voor 'Outstanding British film'.

Olivia Colman is gekroond tot beste actrice voor haar rol als 'Koningin Anne' in The Favourite. Het kostuumdrama van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos was in totaal genomineerd voor 12 prijzen. Bohemian Rhapsody, First Man, Roma en A Star is Born hadden allemaal zeven nominaties.

Lanthimos greep naast de prijs voor beste regisseur. Alfonso Cuarón won deze award met Roma. Hij won met de film ook de award voor Beste Cinematografie en beste buitenlandse film.

Absolutely Fabulous-actrice Joanna Lumley presenteerde de prijsuitreiking. Ze begon de avond met een grap over de Oscars: "Godzijdank heeft de BAFTA wel een gastheer. Maar ik vermoed dat dat komt omdat ik niet op Twitter zit".

Rami Malek wint beste acteur voor rol als Freddie Mercury

Bohemian Rhapsody, de biopic over Freddie Mercury, kreeg een BAFTA voor Beste Geluid. Rami Malek werd voor zijn rol als Freddie Mercury de film gekozen tot beste acteur. Mahershala Ali kreeg een BAFTA voor beste mannelijke bijrol in de film Green Book.

Bohemian Rhapsody viste achter het net voor Beste Originele Muziek. Die prijs ging naar A Star Is Born, de film met Lady Gaga en Bradley Cooper.

Vorig jaar werd Three Billboards outside Ebbing, Missouri uitgeroepen tot beste film.

Uitreking van BAFTA's dit jaar diverser

De uitreiking van de BAFTA's zal dit jaar diverser zijn dan voorheen. De organisatie liet eerder weten dat de winnaar van de prijs voor beste Britse film en de prijs voor beste debuut van een Britse schrijver, regisseur of producent moet voldoen aan twee van de vier diversiteitsstandaarden van de Britse filmacademie.

De standaarden draaien om representatie van onder meer geslacht, etniciteit en seksuele oriëntatie.