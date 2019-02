In Italië is een documentaire in de maak waarin een idee wordt gegeven hoe het leven van Anne Frank eruit had kunnen zien als ze het concentratiekamp Bergen Belsen had overleefd.

De film is getiteld #Anne Frank Parallel Stories en komt nog dit jaar uit, meldt het Amerikaanse entertainmentmagazine Variety.

De film belicht de levensverhalen van vijf joodse vrouwen die net als Anne werden weggevoerd, maar de Holocaust hebben overleefd: Sarah, Edith, Helga en de zusters Tatiana en Andra. Ook komen passages uit Annes dagboek Het Achterhuis aan de orde en bezoeken de makers belangrijke plaatsen uit haar leven.

De film wordt gemaakt met medewerking van het Anne Frank Fonds, dat werd opgericht door Otto Frank om de auteursrechten van het dagboek te bewaken. De Italiaanse tv-journalisten Sabine Fedeli en Anna Migotto regisseren de documentaire.

Anne Frank zou dit jaar negentig zijn geworden. Ze overleed op vijftienjarige leeftijd in Bergen Belsen.