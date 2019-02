Warner Bros. is in gesprek om een spin-off te maken van de superheldenfilm Aquaman, die eind 2018 uitkwam. De film zou draaien om Trench, de dodelijke wezens die al te zien waren in Aquaman.

Volgens The Hollywood Reporter zal de nieuwe film The Trench heten en zijn hoofdrolspelers Jason Momoa en Amber Heard niet in de spin-off te zien. Ook regisseur James Wan zal zich volgens de filmsite niet verbinden aan het project.

De film draait vooral om de amfibische wezens en zou zich meer in de horror dan in de avontuurlijke sferen bevinden.

Aquaman vertelt het verhaal van Arthur Curry (Momoa) die erfgenaam van Atlantis is en zich moet bewijzen als grote leider. De film bracht in het openingsweekend 67 miljoen dollar (ruim 59 miljoen euro) op.