Sinds deze week draait Lego Movie 2 in de bioscopen, het vervolg op de animatiehit uit 2014. Recensenten prijzen vooral de humor in de film, waarin figuurtjes van het populaire speelgoed de hoofdrol spelen.

AD - 3 sterren

"The Lego Movie 2: The Second Part biedt meer van hetzelfde. Dezelfde figuren duiken weer op, onder meer Emmet Brickowski (ingesproken door Chris Pratt), de held tegen wil en dank. Hij merkt dat zijn vriendin Lucy (met de stem van Elizabeth Banks) inmiddels een actieheldin is geworden die zonder problemen in een Mad Max-film zou kunnen meedoen."

"Humor ontbreekt niet in The Lego Movie 2: The Second Part. Bruce Willis duikt als legofiguurtje op en er zijn vele dialogen en verwijzingen naar Hollywood-films. Maar als totaal is dit vervolg tot minder dan zijn voorganger. Het is een duidelijk geval van overdaad schaadt. In visueel opzicht maakt dit deel zijn verwachtingen waar."

de Volkskrant - 4 sterren

"De opbouw en uitwerking van The Lego Movie 2, tevens te zien in een prima Nederlands nagesynchroniseerde versie, reflecteert meer nog dan het eerste deel het spelen met Lego, waarin het speluniversum slechts wordt begrensd door de fantasie van de maker/speler."

"Handig ook hoe de makers met hun spervuur van fantasierijk absurdisme de focusdoelgroep én hun ouders bedienen. Tegenover Abraham Lincoln op een Game of Thrones-achtige troon staat een dozijn skateboardende velociraptors in een ruimteschip. Tegenover een gedetailleerd uitgewerkte pastiche van de hallucinante tijdreissequentie in sciencefictionklassieker 2001: A Space Odyssey staat een banaanpoppetje dat niet vooruit komt omdat-ie steeds uitglijdt over zijn eigen schil."

"The Lego Movie 2 is een nog altijd even schaamteloos huwelijk tussen creativiteit en commercie, maar belangrijker is dat de energie en inventiviteit van het origineel in dit vervolg zijn behouden."

NRC - 3 sterren

"Het probleem van The Lego Movie 2 is dat vijf jaar later het idee van een ironische, subversieve, speelse film vol zelfspot over superhelden niet meer zo fris is. Met dank aan het succes van het eerste deel en de Deadpool-films. Inmiddels zijn grappen over Batman als zielige, zelfingenomen narcist even sleets als het genre dat geparodieerd wordt. De makers vinden het zelf allemaal heel subversief maar het is wat tandeloos geworden."

"Natuurlijk valt er nog veel te gniffelen en zijn ook de liedjes weer erg leuk, zoals het expres aanstekelijke Catchy Song, Everything's Not Awesome (die titel is tevens de kerngedachte van de film) en een lied dat tijdens de aftiteling te horen is over juist die aftiteling. De slimheid, dubbele bodems en het ironische postmodernisme druipen er weer van af. Het is zeker geestig, maar uiteindelijk ook wat vermoeiend."

