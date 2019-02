Elke week worden nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze titels verschenen afgelopen week op de streamingdienst.

Films

Fifty Shades Of Grey

Studente Anastasia Steele (Dakota Johnson) begint een SM-relatie met de steenrijke Christian Grey (Jamie Dornan) in Fifty Shades Of Grey. Hoewel bijna niemand zegt deze erotische thriller gezien te hebben, werd de film een enorm succes. Hetzelfde geldt voor de twee vervolgfilms, die gebaseerd zijn op de romans van E.L. James.

Toen Was Geluk Heel Gewoon

De populaire comedyserie Toen Was Geluk Heel Gewoon stopte in 2009, maar kreeg in 2014 een écht afscheid, met een bioscoopfilm. Jaap Kooiman (Gerard Cox) vermoordt per ongeluk het hondje van zijn schoonmoeder en wordt ter observatie in een inrichting geplaatst. Voor fans is het even wennen; de film werd op locatie geschoten en de cast werd flink uitgebreid.

Binnenkort krijgt een andere populaire serie, het spannende Penoza, dezelfde behandeling.

Hallo Bungalow

Drie vriendinnen (Lies Visschedijk, Eva van der Gucht, Anne-Marie Jung) zijn per ongeluk blijven hangen bij hun vakantiebaantje op een bungalowpark. Als de eigenaar van het park (Stefan de Walle) er malafide praktijken op nahoudt, beginnen de vriendinnen een chantageactie. Als een paar geharde huurmoordenaars een vakantiehuisje huren, beseffen de vriendinnen in wat voor gevaar ze verkeren.

Onder Het Hart

Masha (Kim van Kooten) ontmoet de gescheiden huisarts Luuk (Koen de Graeve). Als hij ernstig ziek blijkt, blijkt zijn ex-vrouw (Lies Visschedijk) de zorg over te willen nemen. Luuks dochters zien ook niet zo veel in contact met de nieuwe vriendin van hun vader. Kim van Kooten werd genomineerd voor een Gouden Kalf door haar rol in dit schrijnende drama.

High Flying Bird

In High Flying Bird komen jonge basketballers niet aan de bak, omdat de NBA totaal stilligt. Via sociale media bewijzen ze ook zonder professionele teams voor entertainment te zorgen. Steven Soderbergh filmde deze film met een iPhone.

Documentaires

ReMastered: The Two Killings Of Sam Cooke

Soullegende Sam Cooke kwam in 1964 om het leven. Volgens de officiële lezing werd hij neergeschoten nadat hij een hotelmanager aanviel. Vrienden en kennissen twijfelen nog altijd aan dit verhaal. Werd de zanger vermoord door een malafide zakenpartner? Of waren de veiligheidsdiensten misschien niet blij met Cookes werk voor de burgerrechtenbeweging?

Buitenkampers

Na de Tweede Wereldoorlog probeerde Indonesië onafhankelijk te worden van Nederland, gebruikmakend van de terugtrekking van de Japanse militairen. Tijdens deze wetteloze periode vonden verschrikkelijke slachtingen plaats. In Buitenkampers vertellen mensen die in deze periode buiten de bewaakte kampen zaten over hun beproevingen.

En verder...

Deze week is het nieuwe Netflix-aanbod relatief bescheiden. Houd even vol, want over een paar dagen verschijnt het zevende seizoen van Homeland! Ook hoorden we deze week dat The Walking Dead binnenkort weer te zien is op Netflix, maar wanneer precies is nog niet bekend.

Mocht er deze week weinig voor je bij zitten: vorige week was het nieuwe aanbod wél groot.