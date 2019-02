Diederik Ebbinge gaat geen derde seizoen maken van de populaire serie Luizenmoeder. Het nieuwe seizoen dat aankomende zondag van start gaat, wordt daarmee voor hem het laatste.

Schrijver Diederik Ebbinge, die tevens de rol van schooldirecteur op zich neemt, geeft in Volkskrant Magazine aan het succes niet uit te willen melken. "Van legendarische series als Fawlty Towers en The Office zijn ook maar twee seizoenen gemaakt. Ik denk dat onze tweede geweldig gaat worden, maar ik ben er nu ook wel klaar mee."

De serie Luizenmoeder, bedacht door producent en regisseur Jan Albert de Weerd, speelt zich af op een basisschool waar ouders, leraren en de directie met elkaar overhoop liggen over de kleinste zaken. De komische reeks werd in 2018 zeer goed bekeken. Op het hoogtepunt keken er 4,4 miljoen mensen.

Ebbinge werkt aan nieuw programma

Ebbinge werkt met Luizenmoeder-acteurs Ilse Warringa en Henry van Loon wel aan een nieuwe, satirische show die in het najaar wordt uitgezonden op NPO3.

Hoe het programma gaat heten is nog niet helemaal duidelijk, wel dat het in het najaar op televisie komt. "In elk geval wordt het een soort persiflage op al het oeverloze geouwehoer in talkshows, en al die mensen met een mening", aldus de acteur en programmamaker.

"Iedereen heeft tegenwoordig overal verstand van; of het nou over Syrië gaat of over Jan Smit."