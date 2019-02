"Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent." Van carnavalskraker tot inspiratiebron voor dj’s: heel Nederland werd overspoeld door het succes van De Luizenmoeder. Maar hoe zat het ook alweer? NU.nl licht de hoofdrolspelers uit, zet de hoogtepunten van het eerste seizoen op een rij en kijkt vooruit naar het tweede seizoen, dat zondag 10 februari begint.

Ouders die het met een schooldirecteur doen, een scheve schaats rijden en rode oortjes op het schoolplein. Sommige kijkers van De Luizenmoeder herkennen zich in de afleveringen, waarbij situaties worden geschetst die ouders van kinderen dagelijks meemaken op de basisscholen en schoolpleinen. Heel Nederland was nieuwsgierig naar het leven op basisschool De Klimop, wat uiteindelijk tot torenhoge kijkcijfers leidde. De vierde aflevering, Laat ze maar glanzen, trok inclusief uitgesteld kijken maar liefst 4.745.000 belangstellenden, een ongekend hoog aantal voor een serie van de publieke omroep.

Centraal in de serie staat kinderpsychologe Hannah, gespeeld door Jennifer Hoffman. De actrice was, voordat ze in de comedyserie speelde, vijf jaar te zien in Dokter Tinus. Als moeder van een nieuwe leerling op de basisschool moet Hannah zich staande zien te houden in een wereld van hangouders, moedermaffia, verantwoorde traktaties, appgroepen, tien-minutengesprekjes en ouderparticipatie. Ook de levens van de schooldirecteur, de juffen, de meesters en conciërge zijn verhaallijnen in de kijkcijferhit van AVROTROS.

Pijlers van de serie zijn verder juf Ank van Pijkeren (Ilse Warringa), directeur Anton Flier (Diederik Ebbinge) en juf Helma (Leny Brederveld). Bijrollen zijn er voor onder anderen conciërge Volkert (Henry van Loon), Kenneth (André Dongelmans) en Walter (Rop Verheijen). Vooral laatstgenoemden zijn een aantal keer het middelpunt van spot en hoon op het schoolplein van De Klimop.

De serie, opgenomen in een leegstaand schoolgebouw in Mijdrecht, karakteriseert zich door gevallen van ongemakkelijke humor. De Luizenmoeder speelt met stereotypen en vooroordelen, waarvan een van de bekendste scènes de verwarring van juf Ank richting de donker gekleurde vader Kenneth is. Kenneth wordt door juf Ank aangezien voor een schoonmaker, terwijl hij zijn kind naar school brengt. Over ongemakkelijke stiltes gesproken.

Scènes zijn onderwerp van gesprek bij koffieautomaat

Een aantal scènes staat bij de kijkers in het geheugen gegrift. Zo ook de scène van een leerling die wil trakteren. De reactie van juf Ank: als je niet jarig bent, ben je dat ook niet. Zelfs niet als je perenmolletjes hebt gemaakt. En dropoogjes zijn uit den boze.

Ook is juf Ank wel klaar met het afscheidnemen van de ouders naar hun kroost toe. De volgende hit na Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent is geboren met Dag, dag, dag ouders van groep 3. Daaropvolgend ging juf Ank nog maar eens op haar strepen staan. Met Niet meer zwaaien wilde ze nu echt eens duidelijk maken dat het klaar was.

Misschien wel de meest bekende scène uit het eerste seizoen van De Luizenmoeder is die van de seksuele voorlichting. Juf Ank heeft het daarbij over 'voorbips' en 'pielemuis', woorden die een lach op het gezicht van de kijkers wisten te brengen. 'Participizza' werd een hit. Een grote pizzaketen haakte er zelfs op in. Ook "Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij bijzonder" blijkt een herkenbare uitspraak voor juffen en meesters, die daarmee hun leerlingen min of meer in bescherming nemen.

De Luizenmoeder pakt naast hoge kijkcijfers ook prijzen

De serie oogst veel lof, haalt hoge kijkcijfers en krijgt ook onderscheidingen. Vooral de acteerprestaties van Warringa leveren haar prijzen op. De 43-jarige actrice wint een Gouden Kalf in de categorie beste actrice in een televisiedrama. Daarnaast wordt ze ook onderscheiden bij het Gouden Televizier-Ring Gala. Ze wint de Zilveren Televizier Ster Acteur/Actrice, waarbij ze onder anderen De Luizenmoeder-collega Hoffman verslaat. Ook Lies Visschedijk (voor haar rol in Soof) vist achter het net.

De Luizenmoeder wordt daarnaast genomineerd voor de Gouden Televizier-Ring. De hoofdprijs in televisieland moet de serie echter aan Beau Five Days Inside laten, waarvoor Beau van Erven Dorens vijf dagen in verschillende klinieken, zoals een hospice of brandwondencentrum, verbleef.

Voor de NPO-comedy zelf is er ook nog een onderscheiding weggelegd. De Zilveren Nipkowschijf wordt in juni uitgereikt aan de cast. De jury prijst de serie, omdat het een brede groep mensen representeert. "De Luizenmoeder, dat zijn wij. Hallo allemaal: jong, oud, links, rechts, grachtengordel, provincie, politiek correct of politiek incorrect. Niemand ontkwam, niemand werd gespaard. En dat alles in de herkenbare arena van het schoolplein, dat onder het dunne laagje glazuur van gezellig spelende kinderen en keuvelende ouders een ware jungle is."

De Klimop krijgt het zwaar in tweede seizoen

In het tweede seizoen gaat het leven van de hoofdpersonen na de zomervakantie verder. Hannah maakt een ontwikkeling door. In haar nieuwe functie als klassenmoeder doet ze er alles aan om het evenwicht in de schoolplein-ouderhiërarchie te herstellen.

De school heeft het zwaar en moet alle zeilen bijzetten om geen leerlingen aan omliggende scholen kwijt te raken. Vooral schooldirecteur Anton zet zich daar met volle overgave voor in en heeft tijdens de zomervakantie een waterdicht veiligheidsbeleid in elkaar gedraaid. Ook komt de kerstviering en de daarbij behorende commotie voorbij in het nieuwe seizoen en neemt juf Helma afscheid van basisschool De Klimop.

Aan de originele cast worden voor het tweede seizoen twee nieuwe leden toegevoegd. Walid Benmbarek en Dunya Khayame spelen het koppel Amir en Esma. Hun zoon Ahmed is nieuw in groep 4.

Het tweede seizoen van De Luizenmoeder is vanaf zondag 10 februari om 20.25 uur te zien op NPO3.