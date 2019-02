Filmmaker Woody Allen klaagt Amazon Studios aan vanwege een vermeende contractbreuk. De regisseur had een deal voor vier films bij het streamingplatform.

The Hollywood Reporter meldt dat de regisseur een schadevergoeding van ruim 68 miljoen dollar (ongeveer 60 miljoen euro) eist. Amazon zou zijn voltooide film A Rainy Day in New York niet hebben willen uitbrengen en een grote deal met de regisseur hebben stopgezet.

Dat besluit volgde vorig jaar na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van Allen. Zijn dochter Dylan Farrow verklaarde begin 2018 in een interview dat ze als kind door hem is misbruikt.

De romantische komedie A Rainy Day in New York, met rollen voor onder anderen Selena Gomez en Timothée Chalamet, werd in 2017 voltooid maar nooit uitgebracht.

Woody Allen, die doorgaans een film per jaar regisseerde, heeft sinds de nieuwe controverse geen nieuwe titels meer uitgebracht. Zijn recentste werk is de periodefilm Wonder Wheel (2017) met Kate Winslet en Justin Timberlake.