Het nieuwe seizoen van de comedyserie Kees & Co, die na dertien jaar weer terugkeert op de Nederlandse televisie, zal vanaf zaterdag 30 maart worden uitgezonden.

RTL maakt woensdag bekend dat de comedy om 20.00 uur wordt uitgezonden. Kees & Co zal ook te zien zijn via Videoland en daar zal het volledige seizoen vanaf 30 maart al te zien zijn.

Kees & Co was een succesvolle comedyserie die werd uitgezonden van 1997 tot 2006. De serie draaide om het hectische leven van huismoeder Kees en haar man en kinderen. Simone Kleinsma keert weer terug in de rol van Kees, daarnaast zijn ook Chantal Janzen en Tibor Lukács te zien in het vervolg.

Het nieuwe seizoen van de serie draait om Kees, die naar Spanje is verhuisd nadat haar dochter Anne daar is gaan wonen. Haar huis is intussen ingenomen door Rudie en diens nieuwe vriendin. Vanwege de chaos die dit veroorzaakt, vertrekt Kees weer naar Nederland waar ze zal proberen "te redden wat er te redden valt".

De serie was acht seizoenen en bijna honderd afleveringen lang een groot succes op RTL en nog steeds op streamingdienst Videoland. Kees & Co is op dat platform een van de best bekeken series. Mede daarom is besloten om de reeks nieuw leven in te blazen.