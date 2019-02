De komende Oscar-uitreiking, die plaatsvindt op 24 februari, zal dit jaar geen presentator hebben. Zender ABC, die het prijzengala uitzendt, bevestigt dit nadat komiek Kevin Hart zich eerder terugtrok als presentator.

Verschillende sterren zullen het gala aan elkaar praten, zegt een woordvoerder van de zender tegen Reuters. Maandag werd al bekend dat onder anderen Jennifer Lopez, Daniel Craig en Charlize Theron deze taak op zich zullen nemen.

Daarnaast zal de show een "opmerkelijke" opening hebben. Details hierover zijn nog niet bekendgemaakt.

De beslissing werd volgens de woordvoerder genomen omdat het vertrek van Hart voor veel oproer zorgde. "Nadat dit gebeurde, was het ons snel duidelijk dat we geen andere koers moesten varen en moesten kiezen voor meerdere presentatoren."

Het is eenmaal eerder voorgekomen dat de uitreiking van de Oscars zonder presentator was; in 1989.

Excuses aan de lhbt-gemeenschap

In eerste instantie zou komiek Hart presentator van de ceremonie zijn, maar hij trok zich in december terug nadat er ophef was ontstaan over tweets en opmerkingen van een aantal jaar geleden.

Meerdere berichten en opmerkingen in shows van Hart zouden homofoob zijn, zeiden mensen die kritiek leverden op de beslissing van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences om met Hart in zee te gaan.

De komiek maakte daarna zelf op Twitter bekend dat hij de show niet meer ging presenteren, omdat hij niet wilde dat de kritiek op hem de aandacht afleidt van de avond. Hij bood in de tweet ook zijn excuses aan aan de lhbt-gemeenschap voor zijn opmerkingen.

"Het spijt mij dat ik mensen heb gekwetst. Het is mijn doel om mensen bij elkaar te brengen, niet uiteen te drijven", zei hij in een tweede tweet. "Ik wil de Academy bedanken voor deze kans. Hopelijk tot ooit."

De films The Favourite en Roma maken tijdens de uitreiking van de Oscars op 24 februari de grootste kans op een beeldje.