Shannen Doherty komt langs bij de Heroes Dutch Comic Con in Utrecht. De Charmed-actrice is tijdens beide dagen op het evenement in de Jaarbeurs aanwezig om fans te ontmoeten en handtekeningen uit de delen, maakte de organisatie dinsdag bekend.

Doherty werd begin jaren negentig bij het grote publiek bekend door haar rol in de tv-serie Beverly Hills, 90210. De 47-jarige actrice speelde van 1998 tot 2008 de rol van heks Prue Halliwell in Charmed. Verder was ze te zien in films als Mallrats en Almost Dead.

De voorjaarseditie van de Heroes Dutch Comic Con, een evenement voor fans van strips, fantasy en games, vindt plaats op 23 en 24 maart.

Eerder werd al bekend dat Once Upon a Time-actrice Jennifer Morrison naar Utrecht afreist.