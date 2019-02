Acteurs Jennifer Hoffman en Tibor Lukács spelen samen in de telefilm Taiki. Ook Linde van der Storm en Aus Greidanus spelen een rol in de familiefilm.

Taiki is de eerste film in een reeks van zes telefilms die de NPO in de voorjaarsvakantie, vanaf maandag 18 februari, dagelijks uitzendt op Zapp.

Hoffman en Lukács spelen de rol van de ouders van het jonge hoofdpersonage Bruno (9), dat geen zin heeft om met zijn ouders en zusje op vakantie naar Zweden te gaan.

Hij blijft liever gamen met zijn digitale vriend Taiki. Tijdens de lange, saaie autorit begint Bruno zo te klieren dat zijn ouders hem uit de auto zetten. Als ze hem later willen ophalen, is Bruno verdwenen in het Zweedse woud.

Ook rol voor Ilse Warringa

Ilse Warringa speelt een kleine rol in de telefilm Hiernamaals, samen met Romana Vrede en Gijs Scholten van Aschat.

Die film gaat over de zestienjarige Sam (Sanaa Giwa), die na de dood van haar moeder (Vrede) de zorg over haar twee broertjes en wat afwezige vader (Scholten van Aschat) op zich neemt.

Als ze zelf na een ongeluk in het hiernamaals belandt en erachter komt dat ze haar leven over kan doen, besluit ze alles op alles te zetten om de dood van haar moeder te voorkomen. Warringa speelt de tante van Sam.

Telefilms zijn speelfilms voor televisie, voor kinderen vanaf zes jaar, die inspelen op actuele thema's. De zes nieuwe telefilms gaan woensdagmiddag in première in Pathé Arena in Amsterdam.

De uitzendingen zijn vanaf maandag 18 februari dagelijks om 15.30 uur bij Zapp op NPO3 te zien. Voor het eerst worden alle films binnen één week uitgezonden.