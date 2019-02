Het vervolg op de dramaserie Penoza is vanaf 28 november in de bioscoop te zien. Eerder werd de komst van de film al aangekondigd, maar een datum was er nog niet.

De opnames van de film starten eind maart en zal worden geregisseerd en geschreven door Diederik van Rooijen, die de serie ook regisseerde.

Penoza gaat over Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) die na de plotselinge dood van haar man (Thomas Acda) gedwongen wordt zijn rol in het criminele circuit over te nemen. Het slot van het laatste seizoen liet de fans in het ongewisse over het lot van Carmen.

Verschillende personages uit de afgelopen seizoenen zullen ook terugkeren voor de film, maar er worden ook nieuwe personages toegevoegd.

In de serie speelden onder anderen Loek Peters, Raymond Thiry, Gijs Naber en Sigrid ten Napel mee.