De makers van The Hate U Give gaan ook het volgende boek van schrijfster Angie Thomas verfilmen. Het gaat om het boek On The Come Up.

Het boek The Hate U Give kwam begin 2017 uit en stond bijna een jaar lang op de eerste plek in de Young Adult-lijst van The New York Times. Thomas haalde voor het boek inspiratie uit haar eigen leven en de beweging Black Lives Matter.

The Hate U Give gaat over tiener Starr die zich ontpopt als actievoerder nadat een jeugdvriend wordt doodgeschoten door een politieagent. De verfilming van het boek, met Amandla Stenberg in de hoofdrol, kwam afgelopen najaar uit in de VS en kreeg lovende reacties.

Het volgende boek van Thomas wordt dinsdag in de VS uitgebracht en vertelt het verhaal van een tienermeisje dat door te rappen het verlies van haar vader verwerkt. Als een nummer van deze Bri om verkeerde redenen viral gaat, is ze ineens het middelpunt van flinke ophef.

De regisseur van The Hate U Give, George Tillman jr., neemt ook de verfilming van On The Come Up voor zijn rekening. Wanneer de film zal uitkomen, is nog niet bekend.