Ondanks teruglopende kijkcijfers krijgt The Walking Dead een tiende seizoen, maakt de zender AMC maandag officieel bekend in een video op sociale media.

In het tiende seizoen spelen de nieuwe slechteriken, de zogeheten Whisperers de hoofdrol. Eerder werd al bekend dat acteur Andrew Lincoln, die negen seizoenen lang de hoofdrol in de serie speelde, een aflevering in het nieuwe seizoen zou gaan regisseren. Maar een officiële bevestiging van het tiende deel liet op zich wachten.

The Walking Dead brak rond het vierde en het vijfde seizoen - die tussen 2013 en 2015 zijn uitgezonden - het ene kijkcijferrecord na het ander. De postapocalyptische zombieserie verloor vooral in de laatste twee jaar veel kijkers. Afgelopen najaar stopte Lincoln met zijn rol als leider van de zombiejagers Rick Grimes. Desondanks trekt de serie nog altijd een miljoenenpubliek.

In de laatste aflevering voor de winterstop van het huidige seizoen doken de Whisperers voor het eerst op. Zij spelen een grote rol in de comics van Robert Kirkman waar de serie op gebaseerd is.

In november vorig jaar liet producent Scott Gimple weten dat de serie meerdere vervolgen krijgt in de vorm van films rond Grimes.