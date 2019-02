De geruchten gingen al langer, maar hoofdrolspeelster Sofia Vergara heeft voor het eerst bevestigd dat er inderdaad nog een elfde seizoen van de hitserie Modern Family komt.

"We gaan vrijwel zeker een nieuw seizoen doen", aldus Vergara in een interview met Entertainment Online. "De planning is dat we in augustus weer gaan draaien. We zijn allemaal heel blij en verheugd."

Zender ABC heeft officieel nog niets bevestigd.

Het was lang niet zeker of er een elfde seizoen van de serie zou komen. Na het tiende seizoen verliepen de contracten bij de Amerikaanse televisiezender waar de serie wordt uitgezonden, naast de contracten van de hoofdrolspelers.

Showbizzmedia meldden daarna in december dat er nieuwe onderhandelingen gaande waren met de castleden om een nieuw seizoen te plannen.

De met prijzen overladen sitcom vertelt over de zeer divers samengestelde familie Pritchett. Modern Family wordt in Nederland uitgezonden bij Comedy Central en is te zien op Netflix.