Elke week worden er nieuwe titels toegevoegd aan het aanbod van Netflix. Deze verschenen er de afgelopen week op de streamingservice.

Series

Nightflyers

In de griezelige sciencefictionserie Nightflyers staat een groep ruimtereizigers op het punt contact te maken met buitenaards leven, maar ze worden niet bepaald met open armen ontvangen. Gebaseerd op het gelijknamige boek van George R.R. Martin (Game of Thrones). Voor seriefans die wel tegen een stootje kunnen, is er dit overzicht van aankomende horrorseries.

Russian Doll

Natasha Lyonne (Orange is the New Black) speelt Nadia, een dertiger die uitgerekend op haar verjaardagsfeestje overlijdt, om vervolgens weer te ontwaken. Al snel blijkt het feestvarken vast te zitten in een tijdlus. Russian Doll is een zwarte komedie in de traditie van Groundhog Day en Happy Death Day.

Films

Velvet Buzzsaw

Na de intense thriller Nightcrawler bundelt Jake Gyllenhaal opnieuw de krachten met regisseur Dan Gilroy. In Velvet Buzzsaw speelt de gevierde acteur een kunstrecensent die in de ban raakt van een schilder met een duister verleden. Wat volgt is een satirische voorstelling van de kunstwereld van Los Angeles, gecombineerd met morbide horrorelementen.

Bloed, Zweet en Tranen

Bloed, Zweet en Tranen vertelt het levensverhaal van André Hazes. Als kind wordt hij ontdekt als hij staat te zingen op de Albert Cuypmarkt, maar André komt er al snel achter dat de roem ook een keerzijde heeft. Martijn Fischer won een Gouden Kalf voor zijn rol als de Amsterdamse volkszanger.

Paddington

Laat je niet misleiden door het wat stoffige imago van dit Britse beertje, Paddington is een van de beste familiefilms van deze eeuw. Hierin belandt de aandoenlijke titelheld bij de familie Brown in Londen. Een prima toevoeging aan onze lijst met de beste feelgoodfilms op Netflix.

Goodfellas

In deze waargebeurde misdaadklassieker van Martin Scorsese speelt Ray Liotta een gangster die zich opwerkt binnen de Italiaanse maffia, maar zijn half-Ierse afkomst staat zijn criminele carrière steeds verder in de weg. Een meeslepende maffiafilm, die dankzij de prachtige rollen van Robert De Niro en Joe Pesci niet onderdoet voor The Godfather.

Gone Girl

Ben Affleck speelt een man wiens echtgenote op een dag spoorloos verdwijnt. Het duurt niet lang voordat hij zelf als verdachte wordt bestempeld. Gone Girl is een thriller met een gitzwart komisch randje, geregisseerd door niemand minder dan David Fincher (Se7en).

Train to Busan

Dat de Koreanen ook raad weten met het horrorgenre, bewijst Train to Busan. Hierin verandert een alledaagse treinrit in een regelrechte nachtmerrie wanneer er een zombieplaag uitbreekt in de wagons. Een ijzingwekkende horrorfilm, die niet zou misstaan in ons overzicht van de beste zombiefilms aller tijden.

