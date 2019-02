Keeping Up Appearances-acteur Clive Swift is op 82-jarige leeftijd overleden. De Engelsman speelde in de serie Richard, de onderdanige echtgenoot van het personage Hyacinth Bucket.

De acteur overleed vrijdag na een kort ziekbed in zijn huis in Engeland. Hij was omringd door familieleden, aldus zijn manager tegen BBC News.

Swift, die in 1936 werd geboren in Liverpool, speelde onder andere een rol in de Alfred Hitchcock-film Frenzy en was te zien in Excalibur. Ook speelde hij rollen in verschillende afleveringen van Dr. Who en de series Peak Practice, Born and Bred enThe Old Guys.

De meeste bekendheid verwierf Swift als Richard in de comedyserie Keeping Up Appearances, dat in Nederland van 1990 tot 1995 uitgezonden werd onder de naam Schone Schijn.

In de serie heeft de onderdanige Richard het zwaar te verduren met zijn vrouw, de snobistische Hyacinth Bucket, die er alles aan doet om over te komen als een dame uit de hogere klasse. Zo wil ze onder andere graag aangesproken worden met de naam 'Mrs. Bouquet'.

Swift laat drie kinderen achter, die hij kreeg met zijn ex-vrouw en auteur Margaret Drabble.