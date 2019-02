Riverdale krijgt een vierde seizoen. De castleden van de dramaserie maakten dat nieuws bekend via hun sociale media.

"Ik hou van jullie allemaal en sta te springen om weer aan de slag te gaan. Gefeliciteerd iedereen met het vierde seizoen", schreef hoofdrolspeler KJ Apa op Instagram.

Zijn tegenspeelster Camila Mendes is eveneens blij met het vervolg van de serie. "Zo voelen we ons over het vierde seizoen", plaatste de actrice bij een enthousiaste foto.

De serie volgt het leven van scholier Archie Andrews (KJ Apa) en zijn vrienden in de kleine stad Riverdale. Achter het perfecte plaatje waar het stadje prat op gaat, gaan een aantal duistere geheimen schuil. Zo wordt er een medescholier vermoord en blijkt de dader al die tijd tussen de bewoners te hebben geleefd.

De serie bestaat inmiddels uit 46 afleveringen verdeeld over drie seizoenen. The CW zendt de afleveringen als eerste uit, waarna Netflix een dag later de aflevering beschikbaar stelt voor alle abonnees.