De bioscoopversie van de nieuwe horrorfilm The Prodigy is aangepast na te heftige reacties in het testpubliek, dat enkele dialogen niet kon verstaan omdat er te hard gegild werd. Dat heeft distributeur Splendid Films, die de film in Nederland uitbrengt, vrijdag gemeld.

Regisseur Nicholas McCarthy heeft besloten de betreffende scènes opnieuw te monteren. Taylor Schilling (Orange is the New Black) en Jackson Robert Scott (It) spelen de hoofdrollen in de film.

The Prodigy vertelt het verhaal van de zevenjarige Miles die zich steeds merkwaardiger gaat gedragen. Zijn moeder (Schilling) vermoedt dat hij wordt bezeten door iets bovennatuurlijks.

Ze vreest voor de veiligheid van haar familie, maar klampt zich tegelijkertijd vast aan haar moederinstinct om Miles te beschermen. De film is vanaf 7 februari te zien in Nederlandse en Belgische bioscopen.