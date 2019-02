The Heart of Life, een nummer dat John Mayer in 2006 uitbracht, wordt gebruikt als inspiratie voor een nieuwe Amerikaanse dramaserie.

"Sommige liedjes hebben nog een extra verhaal dat verteld moet worden", schrijft Mayer op Instagram. "Ik heb er zin in om te werken met een groep ontzettend getalenteerde mensen die mij helpen dit verhaal tot leven te brengen."

De serie krijgt dezelfde titel als het liedje van Mayers album Continuum uit 2006, dat een Grammy won voor Best Pop Vocal Album. Het verhaal draait volgens The Hollywood Reporter om twee volwassenen die opgroeien in een verschillende omgeving en ontdekken dat ze familie van elkaar zijn. Hun leven verandert totaal als zij erachter komen dat ze dezelfde vader hebben.

Ben Queen, die eerder meewerkte aan de films Cars 2 en 3, zal het script van de serie schrijven. 20th Century Fox en ABC Studios zullen de serie samen gaan produceren.

The Heart of Life werd nooit als single uitgebracht, maar andere nummers op Continuum als Waiting on the World to Change en Gravity werden wel grote hits. Mayer stond onlangs nog in de hitlijsten met de single New Light.