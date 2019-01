James Gunn, de regisseur die eerder te horen kreeg dat hij de derde Guardians of the Galaxy-film niet mocht regisseren nadat hij wel betrokken was bij de eerste twee films, is in gesprek om het vervolg op Suicide Squad te regisseren.

Het zou de eerste keer zijn dat Gunn weer op de regisseursstoel zit na zijn ontslag, schrijft The Hollywood Reporter. Ook werd donderdag verteld dat Suicide Squad 2 uitkomt in augustus 2021.

Eerder werd al bekend dat Gunn het script van de film schrijft. In de film uit 2016 speelden anithelden uit de DC Comics-reeks de hoofdrol, zoals The Joker, Harley Quinn en Deadshot.

Volgens bronnen is Gunn van plan om nieuwe personages in het vervolg te introduceren, wat zou betekenen dat acteurs als Margot Robbie en Jared Leto niet terugkeren in de nieuwe film.

Gunn ontslagen na reeks oude tweets

Disney ontsloeg Gunn op 20 juli 2018 naar aanleiding van een aantal tweets die hij bijna tien jaar geleden had verstuurd.

"De beledigende houding en uitspraken op het Twitter-account van James zijn onverdedigbaar en stroken niet met de waarden van onze studio en daarom hebben we onze zakelijke relatie met hem verbroken", liet Disney weten in een verklaring.

Gunn verwijderde de in opspraak geraakte tweets en stuurde vervolgens een excuustweet. Acteurs uit de Guardians of the Galaxy-reeks schaarden zich achter de regisseur en deelden een open brief.

Het is nog niet bekend wie de regie van het derde deel op zich neemt, wel is duidelijk dat de productie van de film vertraging heeft opgelopen.