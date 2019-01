Acteur Dick Miller, vooral bekend van zijn bijrollen in een groot aantal iconische films in de jaren tachtig, is op negentigjarige leeftijd overleden, meldt het vakblad Variety.

Miller werd bekend als Murray Futterman in de komische horrorfilms Gremlins 1 en 2 uit 1984 en 1990. Die oorlogsveteraan heeft een grote angst voor alles wat vreemd en niet-Amerikaans is en waarschuwt daarom als eerste voor de Mogwai, het schattige wezentje waar als hij nat wordt de Gremlins uit voortkomen.

Miller verscheen in een groot aantal films van Gremlins-regisseur Joe Dante, zoals Piranha (1978), The Howling (1981), Twilight Zone (1983), Innerspace (1987), Matinee (1993) en Small Soldiers (1998).

Miller was zelf een veteraan die in zijn tijd bij de Amerikaanse marine een studie psychologie afrondde. Hij begon zijn baan in een ziekenhuis voor geesteszieke mensen te combineren met het schrijven van teksten en acteren op Broadway.

Acteur speelde in meer dan 180 films en series

Eind jaren vijftig werd Miller steeds vaker gevraagd voor rollen in horrorfilms; hij werkte onder meer veel samen met horrorregisseur Roger Corman. Ook was Miller te zien in de sciencefictionklassieker The Terminator (1984), die de doorbraak voor acteur Arnold Schwarzenegger betekende. De veteraan was geliefd bij veel grote regisseurs en stond bekend als een bijzonder aardige en bescheiden man.

In totaal was Miller te zien in meer dan 180 films en series. Hij werkte door tot op hoge leeftijd; onlangs rondde de acteur de opnames af van de horrorfilm Hanukkah, waarin hij te zien is als rabbi. In 2014 was Miller zelf het onderwerp van een documentaire, That Guy Dick Miller!, over zijn leven en carrière.