Ben Affleck zal niet meer te zien zijn als Batman. De acteur bevestigde dat hij de rol van de superheld die hij drie keer eerder vertolkte nu aan een ander overlaat.

Woensdag werd bekend dat de nieuwe Batman-film, getiteld The Batman, in juni 2021 uitkomt. Variety schrijft dat Affleck niet terugkeert in de film, die wordt geregisseerd door Matt Reeves en zich richt op een verhaallijn met een jongere Bruce Wayne, de persoon die Batman eigenlijk is.

De acteur reageerde zelf op het nieuws via Twitter. "Ik kijk uit naar The Batman in de zomer van 2021 en verheug me erop de visie van Matt Reeves tot leven te zien komen", aldus Affleck, die de film oorspronkelijk zou gaan regisseren.

Daarvoor bedankte hij in juli 2017 al, omdat hij te veel klussen op zijn agenda zou hebben voor de aankomende tijd. Die taak neemt Reeves nu op zich. Het is nog niet bekend wie nu in de huid van de superheld gaat kruipen.

Affleck speelde Batman in de films Batman v. Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad en Justice League.