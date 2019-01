Lord of the Rings-maker Peter Jackson neemt de regie van een documentairefilm over The Beatles op zich. Het gaat om een project dat is gebaseerd op 55 uur aan filmmateriaal dat is gemaakt tijdens studio-opnamen van de popgroep.

De betreffende beelden zijn opgenomen tussen 2 en 31 januari 1969, schrijft Deadline woensdag. The Beatles waren toen bezig met de opnames van hun befaamde album Let It Be, het laatste dat de groep uitbracht voordat zij in mei 1970 uit elkaar gingen.

Het was destijds de bedoeling dat dit materiaal werd gebruikt voor een televisiespecial, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. De opnames gingen uiteindelijk door tot het legendarische optreden op het dak van Apple Corps in Londen, het laatste publieke optreden van The Beatles. Dat is vandaag precies vijftig jaar geleden.

Oud-groepsleden Paul McCartney en Ringo Starr verlenen hun medewerking aan de documentaire, net als de echtgenotes van de inmiddels overleden John Lennon en George Harrison (Yoko Ono en Olivia Harrison). Het is nog niet bekend wanneer de documentaire uitkomt.

"Deze 55 uur aan niet eerder vertoond filmmateriaal en 140 uur audiomateriaal zorgen ervoor dat deze film een unieke ervaring wordt waar fans lang van hebben gedroomd", vertelt Jackson. "Het is alsof een tijdmachine ons laat terugreizen naar 1969 en we in de studio mogen zitten om deze vier vrienden prachtige muziek te zien maken."

Jackson werd wereldberoemd door zijn spektakelfilms, waaronder de Lord of the Rings-trilogie. Vorig jaar bracht hij de documentaire They Shall Not Grow Old uit voor de BBC. Daarmee blies hij via digitale trucage nieuw leven in archiefbeelden uit de Eerste Wereldoorlog. In december kwam de fantasyfilm Mortal Engines uit, waarvoor Jackson optrad als scenarist en producent.