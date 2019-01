Britney Spears heeft voor het eerst in vier jaar een rolletje in een film. De zangeres speelt zichzelf in de film Corporate Animals.

Spears was voor het laatst als actrice te zien in de televisieserie Jane the Virgin, waarin ze eveneens zichzelf speelde. Daarvoor speelde ze in onder meer de televisieseries Glee, How I Met Your Mother en Will & Grace en had ze de hoofdrol in de film Crossroads.

Regisseur Patrick Brice laat aan Los Angeles Times weten dat Spears tien minuten de tijd had voor de opnames. "Het was fantastisch", aldus de regisseur.

In Corporate Animals spelen Demi Moore, Ed Helms en Jessica Williams de hoofdrollen. Laatstgenoemde werd door het nieuws van Spears overvallen, zij had geen idee dat de zangeres meespeelde.