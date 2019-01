Regisseur Tallulah H. Schwab, bekend van de film Dorsvloer vol confetti en de serie Taart, werkt op dit moment aan twee thrillers.

Het Engelstalige project Mr. K wordt deze week gepresenteerd op het International Film Festival Rotterdam. De Frans-Nederlandse thriller The Souls maakt deel uit van de markt op het festival van Berlijn, dat volgende week plaatsvindt.

De scenario's van beide projecten zijn bijna af. Schwab probeert nu met de producenten de financiering rond te krijgen.

Mr. K wordt met de Nederlandse producent The Film Kitchen gemaakt. Het verhaal gaat over een man die na een nacht in een afgelegen hotel ontdekt dat hij het pand niet meer kan verlaten. Schwab schreef zelf het scenario en hoopt Mr. K volgend jaar te kunnen draaien.

The Souls werd geschreven door Gerry de Hoogh en gaat over workaholic Paul, die een weekendje met zijn vriendin Julie gaat wandelen. Als Paul zijn voet verwondt, is het tweetal gedwongen onderdak te zoeken bij een oude boer en zijn dochter. De twee gasten kunnen vervolgens niet meer wegkomen.