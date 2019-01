De film Black Panther heeft twee SAG Awards gewonnen. De film is onderscheiden voor de beste prestaties van de hele crew en voor het beste stuntteam. Glenn Close en Rami Malek wonnen de prijzen voor beste acteur en actrice.

Het is heel bijzonder dat Black Panther werd onderscheiden bij de SAG Awards. Nog nooit eerder won een populaire stripboekverfilming deze prijs. Black Panther was met een wereldwijde opbrengst van 1,5 miljard dollar (ruim 1,3 miljard euro) een van de grootste hits van het jaar.

Malek won de prijs voor beste mannelijk hoofdrolspeler voor zijn rol als Queen-zanger Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. De biografiefilm trok in de Nederlandse bioscopen tot nu toe al bijna twee miljoen bezoekers.

Close won de award voor beste vrouwelijke hoofdrol met de film The Wife. In die film speelt de actrice de vrouw van een schrijver die wordt onderscheiden met een Nobelprijs. Ze realiseert zich tijdens de ceremonieweek dat ze zichzelf te veel heeft weggecijferd in haar leven.

Blunt en Ali wonnen bijrolprijzen

Emily Blunt maakte ook kans op de prijs voor beste actrice in een hoofdrol. Die won ze niet, maar ze ontving wel de award voor beste actrice in een bijrol. Ze kreeg de prijs voor haar rol in A Quiet Place.

De prijs voor beste mannelijke bijrol ging naar Mahershala Ali voor zijn rol in Green Book. Hij speelt in deze film een donkere pianist die in de jaren zestig van de vorige eeuw op tournee gaat door het zuiden van de VS.

SAG Awards zijn graadmeter voor de Oscars

De SAG Awards worden uitgereikt door de Screen Actors Guild, de vakbond van acteurs. Zij worden gezien als een serieuze graadmeter voor de Oscars die eind februari worden toegekend.

De film A Star is Born viel tegen alle verwachtingen in buiten de prijzen. De film had de meeste nominaties op zak, maar wist geen enkele award binnen te slepen. Bradley Cooper en Lady Gaga waren genomineerd voor hun hoofdrollen in de film en Sam Elliot voor zijn bijrol.

Bryan Singer, de regisseur van Bohemian Rhapsody, werd eerder uit de nominaties gehaald. De regisseur is onlangs opnieuw beschuldigd van ongewenst seksuele handelingen.

Marvelous Mrs. Maisel domineert televisieseries

Amazon-serie Marvelous Ms. Maisel was de grote winnaar bij de televisieprijzen. De serie won alle prijzen die er uitgedeeld werden voor comedyseries.

Zo won Rachel Brosnahan de prijs voor beste vrouwelijke hoofdpersoon in een comedyserie en Tony Shalhoub won dezelfde prijs voor mannen.

Sandra Oh won net als bij de Golden Globes een prijs voor haar rol in de serie Killing Eve.

De cast van dramaserie This Is Us heeft zondag voor de tweede keer op rij de SAG Award voor beste ensemble in een dramaserie in de wacht gesleept.

Rachel Brosnahan houdt haar toespraak. (Foto: AFP)

