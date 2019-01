Afgelopen donderdag verscheen Vals, naar het gelijknamige boek van Mel Wallis de Vries. Wat vonden de Nederlandse recensenten van deze nieuwe tienerthriller van eigen bodem?

Trouw - 3 sterren

"Wie was die enge man bij het benzinestation, net voordat ze het pad opreden naar het afgelegen huis in het bos? En waarom is er geen bereik als ze iemand moeten bellen? Ook al zijn het behoorlijk uitgewoonde conventies, ze storen niet echt. Wat wel stoort, is een flink aantal slordige details. Van de wc en de sauna die van buiten op slot gaan (handig als je iemand op wilt sluiten, maar voor gebruikers niet echt praktisch) tot het tussen de bomen vermoorde hondje dat Pippa vrijwel direct buiten weet te vinden. Wie vaker thrillers ziet, zal dus niet verrast worden. Maar Vals is ook niet bedoeld voor de doorgewinterde fan. Het is een jeugdthriller met een verrassende slotakte. Niet alleen omdat het einde anders is dan bij het boek en de musical, ook omdat het verfrissend bruut is. Maar ook een jonge doelgroep wil graag dat de details kloppen."

Lees de volledige recensie hier

NRC - 3 sterren

"De schets van de vriendschap tussen Abby en Kim overtuigt nog het meest, al was iets meer psychologische invulling welkom geweest. Kim is jaloers dat Abby hecht is met de vervelende Pippa en probeert een wig tussen de twee te drijven. Zeer begrijpelijk, want ja, ook de kijker vindt Pippa al snel een onuitstaanbaar kreng. Toch is Vals wel een verdienstelijke thriller, een kruising van Carry Slee-achtige thematiek, pesten, met psychologische horror. De jonge actrices brengen het bovendien met verve en maken het beste van hun soms wat dunne personages."

Lees de volledige recensie hier

de Volkskrant - 2 sterren

"Ter bevestiging van de twijfel strooit regisseur Dennis Bots in Vals, zijn verfilming van de gelijknamige jeugdthriller (2010) van Mel Wallis de Vries, met clichématige onheilstekens, van de griezelige pompbediende tot omineus rinkelende koebellen. De film is verder wat futloos en houterig verteld, maar leeft op zodra Lonsdales energieke en onberekenbare personage in beeld verschijnt."

Lees de volledige recensie hier

De Telegraaf - 2,5 ster

"Het onderlinge wantrouwen zorgt voor spannende momenten tussen hoofdrolspelers Abbey Hoes, Olivia Lonsdale, Romy Gevers en Holly Mae Brood. Jammer genoeg slaat Vals daar met zijn tweede helft in door. In paniek kun je domme dingen doen, maar in dit geval gaat dat wel erg ver. Vervolgens moet een lange reeks flashbacks nog voor een emotionele wending met boodschap zorgen. Het is allemaal te geforceerd. Regisseur Dennis Bots, die eerder de goedbezochte kinderhorror Anubis en de Wraak van Arghus maakte, heeft ditmaal zichtbaar moeite om een publieksvriendelijke nagelbijter ook geloofwaardig te houden."

Lees de volledige recensie hier