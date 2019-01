Christopher Nolan, de voor een Oscar genomineerde regisseur van onder meer Dunkirk en Inception, heeft een nieuwe film aangekondigd. Het nog titelloze project moet in juli 2020 verschijnen.

The Hollywood Reporter meldt dat Nolans film wederom in IMAX-formaat uit wordt gebracht. Verdere informatie blijft vooralsnog uit, wat vaker het geval is bij de Britse regisseur. Zo bleven details over de plot van zijn recentste film Dunkirk, dat deels op het IJsselmeer bij Urk werd opgenomen, lange tijd geheim.

Nolan toont al langere tijd belangstelling voor het grootste filmformaat. De Nederlandse cameraman Hoyte van Hoytema draaide zijn afgelopen twee films, Interstellar en Dunkirk. Die laatste was goed voor een Oscar-nominatie. Of Van Hoytema ook ditmaal van de partij is, is nog niet bekend.

Nolan brak in 2000 door met de thriller Memento en maakte later onder meer de Dark Knight-trilogie en Inception. De Tweede Wereldoorlog-film Dunkirk werd vorig jaar genomineerd voor acht Oscars. Daarvan werden er uiteindelijk drie verzilverd.