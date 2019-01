De Franse componist, pianist en drievoudig Oscar-winnaar Michel Legrand is overleden.

Volgens Franse media stierf de om zijn filmmuziek beroemde Legrand in de nacht van vrijdag op zaterdag op 86-jarige leeftijd in Parijs.

Legrand kreeg meer dan tien Oscar-nominaties. Bijna dertig keer werd hij genomineerd voor een Grammy Award; hij ontving die uiteindelijk vijf keer. Voor de song The Windmills of Your Mind uit de speelfilm The Thomas Crown Affair (1968) met Steve McQueen en Faye Dunaway, en de soundtracks van Summer '42 (1971) en Yentl (1984) met Barbra Streisand, won de Fransman een Oscar. Ook componeerde hij voor de James Bond-film Never Say Never Again.

De liefde voor muziek was Legrand met de paplepel ingegoten; geboren in Parijs in 1932 als zoon van een orkestleider, studeerde hij later bij Nadia Boulanger aan het conservatorium, waarvoor hij zich op zijn tiende al had ingeschreven. Toen hij afstudeerde, kon hij twaalf instrumenten bespelen.

Componist werkte met onder anderen Miles Davis

Zijn album I love Paris, dat in rap tempo acht miljoen keer over de toonbank ging, maakte van Legrand in één klap een internationale superster. Hij woonde enige tijd in Amerika, waar hij samen met chansonnier Maurice Chevalier een zeer succesvolle tournee maakte. Ook arrangeerde hij voor Dizzy Gillespie. Zijn passie voor jazz bracht hem samen met onder anderen Miles Davis, terwijl hij in het klassieke veld werkte met de Amerikaanse operazangeres Jessye Norman.

Legrand ontwikkelde zich tot een van de huiscomponisten van de 'nouvelle vague', de vernieuwende stroming die Frankrijk begin jaren zestig tijdelijk tot het middelpunt van de internationale filmindustrie maakte. Een van zijn bekendste werken is de muziek voor Les Parapluies de Cherbourg (1964) met de jonge Catherine Deneuve.