Familiedrama God Only Knows gaat volgende week in première op het International Film Festival Rotterdam. De nieuwe film van Monic Hendrickx en Marcel Musters is op 29 januari voor het eerst te zien als onderdeel van het programma Signatures.

God Only Knows van regisseur Mijke de Jong gaat over de familierelatie tussen twee zussen en een broer die plotseling een burn-out krijgt.

In hoeverre zijn de zussen in staat voor hun broer te zorgen? En wat houdt dat zorgen dan in? Terwijl ze naar buiten toe proberen een zinvol leven te leiden, laten ze naar elkaar alle fatsoen vallen zoals alleen broers, zussen of geliefden dat kunnen doen.

De Jong maakte eerder dramafilms als Bluebird, Joy en Brozer. Meerdere films werden ingezonden voor de Oscars. God Only Knows draait vanaf 4 april in de Nederlandse bioscopen.