Matt Smith gaat een hoofdrol spelen in Morbius, een spin-off van Spider-Man. Welke rol de acteur uit Doctor Who krijgt, wordt in een later stadium bekendgemaakt.

Morbius is een schurk uit de verhaallijn van Spider-Man. Of Smith daadwerkelijk de slechterik in het verhaal speelt, is vooralsnog onduidelijk, schrijft Variety vrijdag. Naast Smith krijgt ook Jared Leto een rol in de film.

Het script van de film is geschreven door het duo Matt Sazama en Burk Sharpless. Zij zijn bekend van de Netflix-serie Lost in Space. Palek Patel treedt als producent op bij het maken van de spin-off.

Smith is ook bekend van zijn vertolking van prins Philip in The Crown. Hij is daarnaast vanaf maart 2019 te zien in de dramafilm Mapplethorpe.