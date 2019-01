Serenity is een film over een kapitein van een vissersboot in de Caribische eilanden. De thriller met in de hoofdrollen Matthew McConaughey en Anne Hathaway draait vanaf 24 januari in de Nederlandse bioscopen. Wat vinden de recensenten van de nieuwe film van Steve Knight?

de Volkskrant - 3 sterren

"De regisseur van Hummingbird (2013) en Locke (2013), die vooral bekendstaat als de schrijver van intelligente scripts (Peaky Blinders Dirty Pretty Things, Eastern Promises), is ambitieus: vanaf het begin strooit hij met hints dat het broeit en borrelt onder het ogenschijnlijk rustige oppervlak. " "Er zit best een intrigerend idee ­achter de ontknoping, al stapt Knights script wel heel makkelijk over filosofische, emotionele en plottechnische consequenties heen. Het is de puzzel die de film onderhoudend maakt: Knight doseert de informatie, onderschat de kijker niet en manipuleert ­zoals een femme fatale, tot alles anders blijkt dan het er op het eerste gezicht uitzag. "

Trouw - 2 sterren

"Scenarist en regisseur Steven Knight doet er veel aan om Serenity neer te zetten als een moderne film noir, het klassieke Amerikaanse genre over gedoemde mannen die nog een laatste kans krijgen. De maker vervlecht verschillende lijntjes richting een niet boeiende ontknoping. Het beste wat je over Serenity zou kunnen zeggen, is dat acteur McConaughey na ernstige rollen in Dallas Buyers Club en White Boy Rick terugvalt op een oude gewoonte: zijn hempje uittrekken. Of zo nat laten worden dat het tegen zijn gespierde lijf plakt. Leuk voor de fans."

De Telegraaf - 2 sterren

"Als Dills voormalige vriendin (Anne Hathaway) opeens voor zijn neus staat, moet hij die illustere joekel van een tonijn even laten voor wat-ie is. Een wanhopige ex die bescherming blieft tegen haar gewelddadige nieuwe echtgenoot (een prima gecaste Jason Clarke) gaat voor. Regisseur Steven Knight heeft een zwak voor knappe knakkers in de penarie. Na Jason Statham in Hummingbird en Tom Hardy in Locke, is het nu Matthew McConaughey die flink mag zweten in Serenity. Zo erg zelfs, dat de film bij vlagen meer doet denken aan een 'wet T-shirt contest' dan aan een serieuze thriller."

