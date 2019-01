Na het succes van Birdbox werkt actrice en producer Sandra Bullock samen met The Lego Batman Movie-filmmaker Chris McKay aan een nieuwe film voor Netflix. Het is nog onduidelijk of Bullock ook een rol in de film krijgt.

De Netflix-orginal is een verfilming van de Millarworld-stripboekserie Reborn. Het sciencefictionverhaal gaat over de tachtigjarige Bonnie Black, die sterft in een ziekenhuis in New York. De hoofdpersoon wordt herboren in de fantasiewereld Adystra, een magisch land van monsters en draken.

Daar wachten eerder overleden vrienden en familie op haar, maar haar overleden echtgenoot mist. Samen met haar vader gaat ze op zoek naar haar geliefde.

Het project valt onder de deal die Netflix in 2017 met het bedrijf Millarworld heeft gesloten. De komst van Reborn sluit aan op andere eerder aangekondige Millarworld-projecten van Netflix, waaronder Jupiter's Legacy.

Bullock heeft recentelijk nog succes gehad met Netflix. Ze speelde de hoofdrol in Bird Box van regisseur Susanne Bier. Het werd een van de meest gestreamde films van het platform.

De film dankt zijn bekendheid mede aan de zogenoemde Bird Box Challenge. Mensen werden uitgedaagd om net als de hoofdpersonages in de film geblinddoekt rond te lopen. De trend leidde tot ophef op internet.

Netflix riep mensen op de gevaarlijke uitdaging niet uit te voeren.