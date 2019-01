Feestende jongeren in een afgelegen landhuis is een beproefd recept voor gruwelijkheden. In de boekverfilming Vals verandert een weekendje weg in een hel voor vier schoolvriendinnen. "Als ik zelf dit personage was geweest, had ik waarschijnlijk de hele film precies het tegenovergestelde gedaan", vertelt actrice Abbey Hoes lachend.

De 24-jarige Hoes speelt de scholiere Abby die zowel vriendinnen probeert te blijven met de verlegen Kim (Romy Gevers), als met de bitsige Pippa (Olivia Lonsdale). De spanning stijgt wanneer hun vriendin Feline (Holly Mae Brood) na een feestavond plotseling is verdwenen. Voor wie of wat moeten de dames vrezen?

Met dat verhaal kon Hoes, die inmiddels twee Gouden Kalveren op haar naam heeft staan, met plezier nieuw terrein verkennen.

"Je hebt toch altijd zo'n rol in een horrorfilm waarvan je denkt: waarom ga je daar nou weer naar binnen? Denk even na! Nou, die rol mocht ik spelen. Ze is ontzettend naïef."

Eerste keer in een horrorfilm

"Ik had nog nooit een horror of een thriller gemaakt", gaat Hoes verder. "Interessant om na te denken over de insteek van bepaalde scènes, zodat je een hele film spanning vasthoudt. Ik denk dat je op die manier overal wel iets van kunt leren." Lachend: "Deze keer mocht ik met een geweer rondlopen. Dat had ik ook nog nooit gedaan."

De 24-jarige Brood had meer ervaring met thrillers en horrors. Ze debuteerde in 2016 met Sneekweek en was daarna onder meer te zien in de Videoland-serie Dare. "Het lijkt inderdaad of ik een beetje in de hoek van spannende films zit. Best grappig, want in Nederland worden er helemaal niet veel thrillers gemaakt. Misschien heb ik een beetje een griezelig hoofd. Ik weet niet waar het aan ligt", zegt ze lachend.

Op de set van Vals was het vooral gezellig, herinnert Brood zich. "We hadden er een soort schoolreisjegevoel bij. Elke week een paar dagen naar de Ardennen en in een hotel spelletjes spelen." Toch waren de opnames in januari lang niet altijd comfortabel. "Als je dan uren buiten staat, wordt het best koud. Dus droegen we speciale warmtepleisters onder onze kleding. Verder hou ik wel enorm van actie. Vechten, rennen, bizarre dingen doen. Lekker vies worden."

Boekverfilming met kleine veranderingen

Brood realiseerde zich intussen dat haar nieuwe film door veel fans van het gelijknamige boek bekeken zal worden. "Mensen hebben vaak snel een idee gevormd van hoe het eruit moet gaan zien. Onze filmversie is lichtelijk anders geworden dan het boek, maar ik denk dat het dan juist weer tof is om te zien wat er veranderd is."

Lonsdale, die eerder onder meer te zien was in de misdaadfilm Prins en de drugsthriller Silk Road, liet voor de rol van Pippa het boek Vals zoveel mogelijk buiten beschouwing. "Ik heb het expres niet gelezen. Het leukste is om uiteindelijk helemaal je eigen Pippa neer te kunnen zetten", meent de 24-jarige actrice.

"Ze is een manipulatief meisje, maar wel met een lieve kant. Thuis krijgt ze niet genoeg aandacht, ze zet zich tegen dingen af. Maar aan de andere kant heeft ze ook iets speels. Een echte bitch, maar ook weer een leuk meisje waar iedereen jaloers op is. Interessant om te spelen."

Om die rol overtuigend te krijgen, vond Lonsdale inspiratie bij het slinkse personage waar Rachel McAdams in 2004 mee doorbrak. "Regina George uit Mean Girls heb ik als voorbeeld gebruikt voor Pippa. Alleen dan met een iets serieuzere insteek. Verder kwam het vooral neer op heel vaak het script lezen. Op een gegeven moment ga je dan echt een beetje zoals haar denken."

Ook Hoes koos er bewust voor om niet het boek te lezen. "Dat deed ik ook niet bij Razend en Koning van Katoren. Later heb ik die nog wel gelezen, uit interesse. Of ik dat dan ook met Vals ga doen? Nee, om heel eerlijk te zijn. Daar ben ik inmiddels te oud voor. Ik heb net zelf De Japanse kunst van het bosbaden gelezen, over Shinrin-yoku. Toch even iets anders, haha."