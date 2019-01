Michael Gandolfini, de zoon van de overleden acteur James Gandolfini, zal zijn opwachting maken als een jonge Tony Soprano in de film The Many Saints of Newark. Zijn vader was de hoofdrolspeler in de serie The Sopranos.

"Het is een enorme eer om mijn vaders erfgoed voort te zetten door gestalte te geven aan een jonge Tony", aldus Michael Gandolfini in een persverklaring, meldt Deadline.

"Ik vind het geweldig om de mogelijkheid te hebben samen te werken met David Chase, de bedenker van The Sopranos en alle talenten die hij verzameld heeft om deze film te maken."

James Gandolfini overleed in 2013 op 51-jarige leeftijd aan een hartaanval.